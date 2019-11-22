Эксперт объяснил продолжающие угрозы Турции со стороны США

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-22T11:14:15+03:00

Константин Блохин уверен, что подобная политика Вашингтона обернется проблемами для них самих

Изменить размер текста: A A

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил, почему США до сих пор не могут закрыть глаза на покупку Турцией российских С-400.

В очередной раз звучат угрозы ввести санкции, на этот раз их высказал Госдеп, напомнив, что Анкаре нужно как можно скорее избавиться от приобретенного вооружения.

- Подобное со стороны Соединённых Штатов давление чревато ещё большими проблемами для Вашингтона, - уверен Блохин.

Руководство страны не хочет понимать, что основная задача – это сохранить членство Турции в НАТО. В случае давления будет обратная ситуация: Анкара начнет отдаляться от Вашингтона и приближаться к Москве.

В последнее время США все чаще развязывают санкционные войны «не против одной страны, а на несколько фронтов не только против своих противников, но и против союзников».

- Они забыли, что санкции дают эффект только в случае, если есть международная коалиция и адресат этих мер. Сейчас все перешло вне рабочее состояние. Санкции становятся неким духом времени, - комментирует RT эксперт.

Он отметил, что санкционные меры становятся «единственным инструментом внешней политики США».

ИСТОЧНИК KP.RU