2019-11-22T11:14:15+03:00
Политика

Эксперт объяснил продолжающие угрозы Турции со стороны США

Константин Блохин уверен, что подобная политика Вашингтона обернется проблемами для них самих
Елена АКИМОВА
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США снова угрожают Турции санкциями за покупку российских С-400США снова угрожают Турции санкциями за покупку российских С-400Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин объяснил, почему США до сих пор не могут закрыть глаза на покупку Турцией российских С-400.

В очередной раз звучат угрозы ввести санкции, на этот раз их высказал Госдеп, напомнив, что Анкаре нужно как можно скорее избавиться от приобретенного вооружения.

- Подобное со стороны Соединённых Штатов давление чревато ещё большими проблемами для Вашингтона, - уверен Блохин.

Руководство страны не хочет понимать, что основная задача – это сохранить членство Турции в НАТО. В случае давления будет обратная ситуация: Анкара начнет отдаляться от Вашингтона и приближаться к Москве.

В последнее время США все чаще развязывают санкционные войны «не против одной страны, а на несколько фронтов не только против своих противников, но и против союзников».

- Они забыли, что санкции дают эффект только в случае, если есть международная коалиция и адресат этих мер. Сейчас все перешло вне рабочее состояние. Санкции становятся неким духом времени, - комментирует RT эксперт.

Он отметил, что санкционные меры становятся «единственным инструментом внешней политики США».

ИСТОЧНИК KP.RU

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