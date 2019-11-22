СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-22T11:18:06+03:00

В Индии трехлетний мальчик упал в котел с супом и умер Фото: REUTERS

Малыш получил серьезные ожоги и спустя два дня после случившегося скончался в больнице

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В индийском городке Хайдарабад, штат Телангана, трехлетний мальчик упал в котел с кипящим супом и погиб от сильных ожогов спустя два дня после случившегося.

Малыш по имени Суреш находился с отцом на деревенском торжестве. Ребенок играл рядом с местом, где готовилась еда, и упал в кипящий котел с самбаром.

Мальчика срочно доставили в больницу. где врачи двое суток боролись за его жизнь. Увы, малыш скончался от полученных ожогов.

Отец погибшего сообщил в полицию о трагедии. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование этого дела, пишет Daily Mail.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Индии у мальчика нашли 526 лишних зубов. Медики провели операцию и удалили ненужное.Зубы были чрезвычайно маленьких размеров – 0,1 до 15 миллиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU