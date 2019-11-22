"Крым-наш": В команде Зеленского рассказали о деталях операции по возврату полуострова
Украинский лидер поставил задачу найти дипломатические пути возвращения Крыма
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Руководитель Представительства президента в Крыму Антон Кориневич рассказал, что команда украинского лидера Владимира Зеленского разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
- Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым — наш. Другой позиции не может быть, - подчеркнул Кориневич.
Он отметил, что Владимир Зеленский поставил задачу найти дипломатические пути возвращения Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU