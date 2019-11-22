2019-11-22T13:08:06+03:00
В мире

"Крым-наш": В команде Зеленского рассказали о деталях операции по возврату полуострова

Украинский лидер поставил задачу найти дипломатические пути возвращения Крыма
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Руководитель Представительства президента в Крыму Антон Кориневич рассказал, что команда украинского лидера Владимира Зеленского разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.

- Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым — наш. Другой позиции не может быть, - подчеркнул Кориневич.

Он отметил, что Владимир Зеленский поставил задачу найти дипломатические пути возвращения Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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