Кабинет министров РФ утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

СЕГОДНЯ 13:58 2019-11-22T13:58:39+03:00

К 2035 году планируется поэтапно снизить количество курильщиков в стране до 21% Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Антитабачная концепция была утверждена 22 ноября премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По её условиям к 2035 году планируется поэтапно снизить количество курильщиков в стране до 21% (сейчас курят 29% россиян), а также свести курение среди несовершеннолетних до 1%.

Объемы продаж папирос и сигарет за эти сроки должны быть уменьшены с 1,6 тыс. штук в год до 1 тыс. При этом впервые в антитабачной программе ограничения по продаже затронут электронные сигареты и так называемые вейпы. Конкретная программа по осуществлению условий антитабачной концепции будет разработана Министерством здравоохранения в течение шести месяцев, сообщают "Известия".

Напомним, что ранее стало известно об инициативе установления в России единой минимальной цены на сигареты. Она может складываться из суммы налогов (акцизного и НДС), умноженной на 1,4. С помощью такой меры будет возможным пресечь потоки дешевых контрабандных и контрафактных сигарет.

Также в середине ноября количество жертв отравления вейпом в США достигло тридцати девяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU