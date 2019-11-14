2019-11-14T04:15:08+03:00
В мире

В США от «загадочной болезни» умерли 39 вейперов, заразились около двух тысяч

Все они курили электронные сигареты с марихуаной
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Медики доказали, что вейпы ничуть не безопаснее обычных сигаретМедики доказали, что вейпы ничуть не безопаснее обычных сигаретФото: REUTERS
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Число жертв «загадочной» легочной болезни вейперов в Соединенных Штатах возросло до 39 человек, заразились около двух тысяч любителей электронных сигарет с марихуаной, сообщает телеканал NBC News.

Симптомы болезни у всех схожие: боль в груди, затрудненное дыхание, тошнота, иногда диарея и рвота, общая слабость и даже обмороки. Эффективного лечения от этого недуга медики пока не изобрели, но уже придумали ему название: «вейпинг-ассоциированная травма легких» (VALI). Телеканал со ссылкой на анонимные источники в медицинских кругах утверждают, что при анализе трубок эксперты обнаружили следы цианида.

Ранее сообщалось, что медики в Висконсине выявили в курительной смеси етрагидроканнабинол (ТГК), который входит в состав марихуаны и мог стать причиной смертей вейперов.

Напомним, в сентябре глава Белого дома Дональд Трамп созвал экстренное совещание в связи с массовым отравлением вейпами, после чего в Штатах решили ограничить продажу электронных сигарет с ароматическими добавками.

Как писал сайт kp.ru, ученые университета Северной Каролины предупреждали о вреде электронных сигарет еще несколько лет назад: их исследование показало, что вейпы пагубно влияют на легкие.

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Доказано, что вейпы ничуть не безопаснее обычных сигарет, они бьют по мозгам и содержат аналоги пестицидов. Рассказываем, чем вреден вейп на самом деле, мнения ведущих экспертов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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