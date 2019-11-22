«Непродуктивно, но полезно»: Онищенко оценил предложение запретить алкоголь в Щелково

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-22T14:44:46+03:00

Геннадий Онищенко уверен, что идея запрета алкоголя в отдельном городе ни к чему не приведет Фото: Евгения ГУСЕВА

Главный санитарный врач России уверен, что куда эффективнее попробовать данную меру в целом регионе

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Идею ввести в Щелковском рaйоне Подмосковья полный запрет на продажу алкоголя, чтобы повысить меры безопасности и протестировать сухой закон, оценил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Бывший главный санитарный врач России назвал предложение местного депутата Алексея Яковлева, именно он стал автором инициативы, полезным, но непродуктивным.

- Спасибо депутату Яковлеву. Будем считать, что он таким оригинальным способом обратил внимание на эту проблему. Непродуктивным, но возможным способом, - подчеркнул Онищенко.

Эта мера окажется нерабочей потому, что охватит слишком малую территорию. Достаточно сесть на общественный транспорт и через 20 минут оказаться в другом городе.

- И можно спокойно купить это пойло. Другое дело, когда Ингушетия и Чечня запрещают, целые регионы, - заявил депутат в эфире ИА «НСН».

По мнению Геннадия Онищенко, если бы на эксперимент решилась вся Московская область, то уже можно было рассчитывать на совсем другой эффект, а заодно и хороший пример для всех остальных регионов.

Ранее правительство не поддержало инициативу повысить возраст продажи алкоголя до 21 года. Против предложения выступили сразу четыре ведомства: Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст.

ИСТОЧНИК KP.RU