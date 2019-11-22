В МИД Швеции сообщили, что российские туристы боятся приезжать в страну

СЕГОДНЯ 20:50 2019-11-22T20:52:46+03:00

В Швеции пожаловались, что к ним не едут туристы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В дипломатическом ведомстве считают, что у Швеции – негативный образ за рубежом

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Российские туристы не едут в Швецию из-за страха перед преступниками – так считают в МИД Швеции. В дипведомстве заявили, что опасения у российских туристов по отношению к этой стране существуют. И причиной тому образ, созданный о Швеции в мире, якобы здесь процветает преступность и туристы могут попасть в неприятные истории, связанные с криминалом.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде рассказала корреспондентам издания Aftonbladet, какой имидж имеет в за рубежом их страна:

- Случалось, например, что приглашенные представители российского гражданского общества не приезжали к нам на встречи, испугавшись, что у нас небезопасно. Это может показаться нелепым, но это правда.

По ее мнению, в этом отчасти виноваты СМИ, которые чаще освещают негативные события, перестрелки и нападения. Но при этом не рассказывают, как власти и полиция решают эти проблемы. Линде предложила «поставить заслон дезинформации».

ИСТОЧНИК KP.RU