Совет Международной ассоциации легкой атлетики приостановил восстановление Всероссийской федерации по этому виду спорта

СЕГОДНЯ 21:42 2019-11-22T21:47:38+03:00

Скандал в легкой атлетике может повлиять на решение об участии сборной в Олимпиаде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Совет World Athletics в пятницу 22 ноября приостановил процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики. За день до объявления об этом решении от работы временно отстранили главу федерации Дмитрия Шляхтина. Это связано с делом спортсмена по прыжкам в высоту Данилы Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил - он пропустил допинговые тесты. Шляхтина подозревают во вмешательстве в расследование.

Помимо него отстранены от должности еще пять представителей российской легкой атлетики. Теперь решается вопрос о членстве всей Федерации во Всемирной организации World Athletics.

- Я уверен, что вы видели пресс-релиз независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), где выдвинуты обвинения против официальных лиц ВФЛА. Это обсуждалось рабочей группой и советом. Основываясь на этом, мы предложили совету приостановить процесс восстановления ВФЛА, - приводит слова главы рабочей группы World Athletics Руне Андерсена ТАСС.

Не известно, как эта ситуация может повлиять на решение ВАДА по проверке российского антидопингового агентства. Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус написал открытое письмо о судьбе российского спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU