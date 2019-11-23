"Полезная беседа": Лавров обсудил с бывшим послом США в России проблемы в отношениях между странами

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-23T09:02:25+03:00

Встреча прошла на полях совещания глав министерств иностранных дел стран G20

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Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил на встрече с замгоссекретаря США Джоном Салливаном способы решения проблем в отношениях Москвы и Вашингтона.

- Мы знаем, что Джон Салливан проходит процедуру утверждения на пост посла США в РФ. Говорили о том, как решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях, - рассказал российский дипломат.

Уточняется, что встреча прошла на полях совещания глав министерств иностранных дел стран G20.

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ИСТОЧНИК KP.RU