"Полезная беседа": Лавров обсудил с бывшим послом США в России проблемы в отношениях между странами
Встреча прошла на полях совещания глав министерств иностранных дел стран G20
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Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил на встрече с замгоссекретаря США Джоном Салливаном способы решения проблем в отношениях Москвы и Вашингтона.
- Мы знаем, что Джон Салливан проходит процедуру утверждения на пост посла США в РФ. Говорили о том, как решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях, - рассказал российский дипломат.
Уточняется, что встреча прошла на полях совещания глав министерств иностранных дел стран G20.
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ИСТОЧНИК KP.RU