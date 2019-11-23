Лавров заявил, что Москвы выразила озабоченность по вопросу альянса Японии и США

СЕГОДНЯ 09:11 2019-11-23T09:11:22+03:00

По словам главы МИД РФ, данный союз может нанести вред безопасности РФ

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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва передала Японии перечень своих озабоченностей по вопросу безопасности РФ в связи с военно-политическим альянсом Токио и Вашингтона.

- Наши японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности. Будем ждать их ответа и продолжим дискуссию, - уточнил российский дипломат.

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ИСТОЧНИК KP.RU