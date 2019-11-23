Глава Службы внешней разведки указал на участие США в боливийском кризисе
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии.
-Да, участвуют, — ответил он на вопрос о том, имеет ли место участие США в кризисе в Боливии. Об этом сообщает РИА Новости.
- Качаться будет долго, - добавил также Нарышкин и отметил, что нестабильная ситуация в Боливии будет урегулирована ещё не скоро.
О причинах участия Вашингтона в событиях в Боливии глава СВР ответил, что это нужно для «смещения политического вектора» в Южноамериканском государстве.
Протесты в Боливии начались после оглашения результатов президентских выборов. Эво Моралес ушёл в отставку и, опасаясь за свою жизнь, был вынужден просить политического убежища в Мексике.
Сегодня сайт kp.ru писал о том, что глава МВД Боливии предъявил обвинения Моралесу в терроризме. Он передал властям запись с разговором экс-главы государства, в которой тот говорит о продуктовой блокаде города Ла-Пас.
ИСТОЧНИК KP.RU