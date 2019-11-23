Глава Службы внешней разведки указал на участие США в боливийском кризисе

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-23T15:49:29+03:00

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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии.

-Да, участвуют, — ответил он на вопрос о том, имеет ли место участие США в кризисе в Боливии. Об этом сообщает РИА Новости.

- Качаться будет долго, - добавил также Нарышкин и отметил, что нестабильная ситуация в Боливии будет урегулирована ещё не скоро.

О причинах участия Вашингтона в событиях в Боливии глава СВР ответил, что это нужно для «смещения политического вектора» в Южноамериканском государстве.

Протесты в Боливии начались после оглашения результатов президентских выборов. Эво Моралес ушёл в отставку и, опасаясь за свою жизнь, был вынужден просить политического убежища в Мексике.

Сегодня сайт kp.ru писал о том, что глава МВД Боливии предъявил обвинения Моралесу в терроризме. Он передал властям запись с разговором экс-главы государства, в которой тот говорит о продуктовой блокаде города Ла-Пас.

ИСТОЧНИК KP.RU