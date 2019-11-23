Лавров: Токио должен признать суверенитет России над Южными Курилами

СЕГОДНЯ 17:25 2019-11-23T17:25:30+03:00

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Токио должен признать суверенитет России над Южными Курилами для заключения мирного договора. Таким образом министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суги.

«При всем уважении к секретарю кабинета министров мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между президентом России и премьер-министром Японии. Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года», - сказал глава МИД.

По словам Лаврова, в декларации «четко сказано», что сначала признается территориальная целостность и суверенитет России над всеми российским землями, включая и Южные Курилы, тем самым стороны признают итоги Второй мировой войны. «Потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», - подчеркнул министр.

Как писал сайт kp.ru, ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин предложил главе японского кабмина Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий. В свою очередь премьер-министр Японии заявил, что в данном вопросе необходимо «двигаться вперед».

Напомним, на данный момент не существуют мирного договора между Москвой и Токио. Заключить его невозможно, так как Япония претендует на несколько островов Курильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/605619" frameborder="0"></iframe> «Курилы: русская земля от «А» до «Я».«Курилы: русская земля от «А» до «Я» - это фильм по итогам экспедиции «Комсомольской правды» и Русского Географического Общества на Курильские острова в 2014 году

ИСТОЧНИК KP.RU