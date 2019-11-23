СЕГОДНЯ 23:11 2019-11-23T23:11:53+03:00

Россия и Турция проводят совместное патрулирование по трем маршрутам в Сирии Фото: REUTERS

На севере арабской республики была задействована авиация [видео]

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Российские и турецкие военные начали совместное патрулирование сирийских приграничных районов в провинции Хасеке, авиация выполнила воздушное патрулирование по двум маршрутам на севере арабской республики. Об этом сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Шейрек - Харам-Раш - Кара-Мания в провинции Хасеке. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России", - сказал он.

Армейской авиации осуществила воздушное патрулирование по маршрутам: Камышлы - Чанаджик - Арада-Кабира - Хельва-Алия - Шафкат - Кара-Мания - Телль-эш-Шур - Гарби-Зенар - Камышлы, Квайрес - Метрас - Ханик - Фаукани - Айн-Иса - Мазараат - Бир-Хамид – Квайр.

Напомним, 11 ноября военные России и Турции начали четвертое совместное патрулирование нового приграничного района Сирии по маршруту общей протяженностью около 80 км.

Патрулирование сирийско-турецких границ началось 23 октября. В рамках подписанного в Сочи меморандума о взаимопонимании, благодаря которому удалось прекратить военные действия со стороны Анкары в рамках операции «Источник мира». 25 октября в Сирию прибыло 300 российских полицейских для отвода курдов от границ с Турцией.

Российские военные патрулируют границу в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU