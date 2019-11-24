Во Флориде пассажирский поезд врезался в легковушку, погибли три человека

СЕГОДНЯ 05:13 2019-11-24T05:32:51+03:00

Все погибшие находились в машине, люди в вагонах не пострадали

Изменить размер текста: A A

В субботу, 23 ноября, в американском штате Флорида произошла страшная авария: пассажирский поезд компании Amtrak врезался в легковой автомобиль, водитель которого замешкался на железнодорожном переезде близ города Уэст-Палм-Бич. В результате погибли три человека – один взрослый и двое детей, сообщает агентство Associated Press.

Уточняется, что все погибшие находились в машине. Состав направлялся в Нью-Йорк из Майами, в его вагонах в момент столкновения ехали около 200 пассажиров, никто из них не пострадал. Начато расследование произошедшего.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что 31 октября в Пакистане загорелся поезд, шедший из города Карачи в Равалпинди, тогда погибли свыше 70 человек, еще около 40 получили ожоги и ранения. Причиной пожара стал взрыв газового баллона, рванувшего, когда пассажиры эконом-класса начали готовить завтрак.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU