2019-11-24T21:43:55+03:00
Звезды

Участник детского «Евровидении» от Казахстана Ержан Максим занял второе место

Участник детского «Евровидении» от Казахстана Ержан Максим выступил с песней Armany nan Qalma
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Участник детского «Евровидении» от Казахстана занял второе местоУчастник детского «Евровидении» от Казахстана занял второе местоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Участник детского «Евровидение» от Казахстана Ержан Максим с песней Armany nan Qalma занял второе место.

Двенадцатилетний Ержан Максим поет с пяти лет. Он является одним из самых титулованных участников «Евровидения-2019». Молодой певец занял первое место на Батумском фестивале в 2016 году и второе - на «Славянском базаре» 2017 года. Он стал вторым на национальном отборе в Казахстане для детского «Евровидения-2018» 2018 года.

Мальчик был финалистом российской версии конкурса «Голос. Дети». Тогда он отказался от участия в британском шоу X-factor. Ержан отдал много сил российскому конкурсу и пока что готовится к гастрольному туру.

На «Евровидение-2019» певца из Казахстана смогла опередить только Вики Габор, которая представляла Польшу. Российский дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака занял13-е место

Финал детского «Евровидения» проходил в воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице 21 ноября.

Детское евровидение 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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