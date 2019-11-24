Участник детского «Евровидении» от Казахстана Ержан Максим занял второе место
Участник детского «Евровидение» от Казахстана Ержан Максим с песней Armany nan Qalma занял второе место.
Двенадцатилетний Ержан Максим поет с пяти лет. Он является одним из самых титулованных участников «Евровидения-2019». Молодой певец занял первое место на Батумском фестивале в 2016 году и второе - на «Славянском базаре» 2017 года. Он стал вторым на национальном отборе в Казахстане для детского «Евровидения-2018» 2018 года.
Мальчик был финалистом российской версии конкурса «Голос. Дети». Тогда он отказался от участия в британском шоу X-factor. Ержан отдал много сил российскому конкурсу и пока что готовится к гастрольному туру.
На «Евровидение-2019» певца из Казахстана смогла опередить только Вики Габор, которая представляла Польшу. Российский дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака занял13-е место
Финал детского «Евровидения» проходил в воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице 21 ноября.
Детское евровидение 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU