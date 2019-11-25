Трехсторонняя встреча по транзиту газа через Украину состоится 29 ноября
Формат переговоров будет определен в ближайшую среду
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Очередная техническая встреча по вопросу транзита газа через Украину запланирована на 29 ноября. Переговоры пройдут в трехстороннем формате, а вот режим будет определен за несколько дней до мероприятия, в среду. Об этом сообщил заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский в кулуарах V Национального горнопромышленного форума.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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