Трехсторонняя встреча по транзиту газа через Украину состоится 29 ноября

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-25T13:18:43+03:00

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Очередная техническая встреча по вопросу транзита газа через Украину запланирована на 29 ноября. Переговоры пройдут в трехстороннем формате, а вот режим будет определен за несколько дней до мероприятия, в среду. Об этом сообщил заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский в кулуарах V Национального горнопромышленного форума.

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ИСТОЧНИК KP.RU