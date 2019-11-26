2019-11-26T08:08:40+03:00
Происшествия

В Британии задержан новый подозреваемый по делу о гибели 39 мигрантов

Мужчине вменяется сговор с целью торговли людьми и пособничество нелегальной перевозке иностранцев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Британии задержан еще один подозреваемый по делу о гибели 39 вьетнамцевВ Британии задержан еще один подозреваемый по делу о гибели 39 вьетнамцевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Полиция Великобритании задержали еще одного подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов в графстве Эссекс.

Сайт kp.ru писал, что трупы обнаружили 23 октября во время досмотра фуры. Несколько десятков человек насмерть замерзли в рефрижераторе при попытке незаконно проникнуть на территорию Соединенного Королевства. Изначально сообщалось, что все погибшие - граждане Китая, на деле же это были вьетнамцы.

По делу сразу же задержали 25-летнего водителя грузовика Мориса Робинсона. В минувший понедельник, 25 ноября, он выступил перед судом и признал себя виновным в пособничестве нелегальной миграции и приобретении заведомо краденого имущества. Обвинения в непредумышленном убийстве мужчина отверг.

Помимо него, под стражей находятся еще трое - двое из них обвиняются в гибели беженцев, а один - во вступлении в сговор с целью торговли людьми и пособничестве нелегальной миграции. 36-летнего мужчину задержали накануне в портовом городе Перфлит, куда на пароме из Бельгии и привезли контейнер с вьетнамцами.

Новое слушание по делу, согласно данным Press Association, состоится 13 декабря.

В Британии остановили фуру с 39 замезжими насмерть людьми.В Британии остановили фуру с 39 замезжими насмерть людьми

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Штрих-кот: В России начнут маркировать животных
Российские дипломаты предостерегли Чехию от установки памятника "власовцам"
В Тбилиси полиция применила водометы против протестующих
Каждый четвертый литр дизельного топлива оказывается суррогатным
В Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4
Минобороны сообщило о подготовке "Белыми касками" провокаций в Сирии
Мантуров заверил, что автомобили в России из-за увеличения утильсбора не подорожают
Пушков посоветовал Оржелю определиться, что для Украины важнее – иски или контракт с «Газпромом»
Южная Корея расценила артиллерийские стрельбы в КНДР как провокацию
Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
ЧП в Голливуде: вооруженный мачете налетчик ограбил магазин
В США заявили, что начав испытание радаров С-400, Турция пересекла «красную черту»
Задержанную в резиденции Трампа китаянку в США приговорили к восьми месяцам тюрьмы
Глава Минэнерго Украины заявил о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа
Украина считает заключение контракта с Россией на транзит газа «абсолютным приоритетом»
Пользователи из США и Европы жалуются на сбои в работе Facebook