В Британии задержан новый подозреваемый по делу о гибели 39 мигрантов

СЕГОДНЯ 07:56 2019-11-26T08:08:40+03:00

В Британии задержан еще один подозреваемый по делу о гибели 39 вьетнамцев Фото: REUTERS

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Полиция Великобритании задержали еще одного подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов в графстве Эссекс.

Сайт kp.ru писал, что трупы обнаружили 23 октября во время досмотра фуры. Несколько десятков человек насмерть замерзли в рефрижераторе при попытке незаконно проникнуть на территорию Соединенного Королевства. Изначально сообщалось, что все погибшие - граждане Китая, на деле же это были вьетнамцы.

По делу сразу же задержали 25-летнего водителя грузовика Мориса Робинсона. В минувший понедельник, 25 ноября, он выступил перед судом и признал себя виновным в пособничестве нелегальной миграции и приобретении заведомо краденого имущества. Обвинения в непредумышленном убийстве мужчина отверг.

Помимо него, под стражей находятся еще трое - двое из них обвиняются в гибели беженцев, а один - во вступлении в сговор с целью торговли людьми и пособничестве нелегальной миграции. 36-летнего мужчину задержали накануне в портовом городе Перфлит, куда на пароме из Бельгии и привезли контейнер с вьетнамцами.

Новое слушание по делу, согласно данным Press Association, состоится 13 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU