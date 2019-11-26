В Тбилиси полиция применила водометы против протестующих
Военные спецназа Грузии оттеснили водомётами участников акции протеста на территории здания парламента Тбилиси, требующих смены избирательной системы со смешанной на пропорциональную.
Сейчас спецназ мобилизован вокруг парламента и на ближайших к нему улицах. На проспекте остаются несколько десятков протестующих. Автомобильное движение восстановлено.
Митингующие требуют смены избирательной системы в Грузии.Фото: REUTERS
В ходе протеста были задержаны несколько человек. Несколько участников протеста обратились за медицинской помощью, получив ранения, сообщает ТАСС.
Спецназ появился на территории парламента после того, как оппозиционеры и их сторонники заблокировали все входы в здание. Участники акции утверждают, что в ходе разгона были полиция задержала около 20 человек, однако МВД пока не приводило официальных данных. 14 ноября в Тбилиси начались акции протеста из-за неприятия парламентом поправок в конституцию, позволяющих перейти на новую избирательную систему.
ИСТОЧНИК KP.RU