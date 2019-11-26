В Тбилиси полиция применила водометы против протестующих

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-26T08:18:03+03:00

Несколько человек задержано, движение на дорогах восстановлено

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Военные спецназа Грузии оттеснили водомётами участников акции протеста на территории здания парламента Тбилиси, требующих смены избирательной системы со смешанной на пропорциональную.

Сейчас спецназ мобилизован вокруг парламента и на ближайших к нему улицах. На проспекте остаются несколько десятков протестующих. Автомобильное движение восстановлено.

Митингующие требуют смены избирательной системы в Грузии.Фото: REUTERS

В ходе протеста были задержаны несколько человек. Несколько участников протеста обратились за медицинской помощью, получив ранения, сообщает ТАСС.

Спецназ появился на территории парламента после того, как оппозиционеры и их сторонники заблокировали все входы в здание. Участники акции утверждают, что в ходе разгона были полиция задержала около 20 человек, однако МВД пока не приводило официальных данных. 14 ноября в Тбилиси начались акции протеста из-за неприятия парламентом поправок в конституцию, позволяющих перейти на новую избирательную систему.

ИСТОЧНИК KP.RU