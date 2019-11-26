Сенцов потребовал "вернуть" Украине атомную бомбу

СЕГОДНЯ 08:42 2019-11-26T09:11:23+03:00

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Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта и переданный Киеву в рамках обмена заключенными, призвал "вернуть" Украине атомную бомбу. Такая фраза прозвучала в ходе выступления кинодеятеля на заседании трех комитетов Европарламента в Страсбурге. Именно здесь во вторник, 26 ноября, ему официально вручат премию Сахарова.

Сенцов заявил, что не хочет обсуждать Минские соглашения и "формулу Штайнмайера", являющуюся "попыткой перемирия". Режиссера больше интересует Будапештский меморандум, по которому Украина добровольно отказалась от атомного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности со стороны России, Великобритании и США.

"Сейчас идут переговоры по поводу имплементации минских соглашений, по поводу "формулы Штайнмайера". Я вообще не понимаю, что это такое. И не хочу понимать. "Нормандский формат", минские соглашения, что это такое?" - сказал бывший заключенный.

Он подчеркнул, что раз у Украины "забрали Крым", то должны вернуть, хотя бы, бомбу, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что Сенцов начал делать скандальные заявление сразу после того, как вышел из тюрьмы. Так, например, он пообещал вернуться в Крым, но "только на танке".

ИСТОЧНИК KP.RU