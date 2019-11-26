Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании
Зафиксировано обрушение сразу нескольких жилых домов, ведется разбор завалов
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В результате мощного землетрясения в Албании пострадали сотни человек. Раненные продолжают поступать в больницы городов Дуррес и Тирана. Их точное количество уточняется.
Сильнее всего пострадали районы, находящиеся в эпицентре подземных толчков. Также колебания ощущались в столице.
Сайт kp.ru писал, что магнитуда землетрясения составила 6,4 балла. Очаг находился на глубине около 10 км к северо-западу от города Шиджак.
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ИСТОЧНИК KP.RU