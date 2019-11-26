2019-11-26T09:55:19+03:00
Политика

"Нафтогаз" пригрозил закачкой транзитного газа из России в свои хранилища

Если стороны не успеют заключить новый контракт, то сырье будет рассматриваться как не имеющее собственника
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Украине придумали, как пережить зимуНа Украине придумали, как пережить зимуФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Украина готовиться закачивать в свои хранилища предназначенный для европейцев российский газ. Топливо осядет в емкостях в том случае, если стороны не успеют заключить новый контракт на транзит сырья. Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, при отсутствии договора газ будет рассматриваться как не имеющий определенного собственника, а потому на время оформления всех документов останется в украинских подземных резервуарах.

"Если подытожить, мы пока не видим легитимных оснований для того, чтобы не был заключен новый контракт на транзит газа через Украину по европейским правилам, и мы выражаем свою готовность добросовестно работать над этим со своей стороны", - написал Витренко у себя на странице в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что ранее в "Нафтогазе" уже успокоили украинцев - страна переживет зиму, даже если не удастся подписать договор с "Газпромом". Каким способом в Киеве собираются этого достичь, не уточнялось. Однако и цены на топливо для населения с 1 января 2020 года достигнут минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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