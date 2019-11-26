Ежемесячные 50-рублёвые выплаты на детей отменят в России

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-26T14:28:08+03:00

Размер выплат в 50 рублей был установлен еще в 1994 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Указ об изменении компенсаций вступит в силу с начала 2020 года

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Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет отменят с 1 января 2020 года. Те, кому выплата уже назначена, будут получать её до окончания согласованного периода.

Компенсация была введена еще в 1994 году и назначалась "матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста", - передаёт ТАСС.

19 июня премьер-министр Медведев предложил увеличить пособие с 50 рублей до прожиточного минимума.

- Фактически решение состоялось уже. Не решен только один вопрос: каким семьям, с каким доходом, - прокомментировал президент Владимир Путин во время прямой линии 20 июня. Следом президент добавил, что получать выплату смогут семьи с доходом в два прожиточных уровня.

Ранее на сайте kp.ru был опубликован путеводитель по всем пособиям, выплатам и другой помощи для семей с новорождёнными детьми.

Также недавно сайт kp.ru писал о том, что с 2020 года пособия на первого и второго ребёнка вырастут на 7,1%. Компенсация, выплачиваемая ранее до того момента, пока ребёнку не исполнится полтора года, продлена до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU