В МОК призвали разрешить выступить на Олимпиаде не замешанным в истории с допингом российским спортсменам

СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-26T16:24:15+03:00

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Международный Олимпийский Комитет (МОК), где принимают решение об участии спортсменов в главных международных играх, дал комментарий по факту проверки Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) данных московской лаборатории. Напомним, лабораторию, где хранят данные о допинг пробах российских спортсменов, подозревают в подтасовке документов. И хотя официально обвинений предъявлено не было, расследование продолжается, многие федерации спорта в России всерьез обеспокоены возможным снятием сборной с Олимпиады.

В МОК выступили с официальным обращением по поводу проверки ВАДА московской лаборатории. В комитете просит российские власти предоставить необработанные данные, чтобы «виновные были наказаны, а невиновные полностью защищены».

- В отчете указывается, что спортивное движение не участвовало ни в одной из этих манипуляций, не указывается на какое-либо нарушение со стороны спортивного движения в этом отношении, в частности Российского олимпийского комитета или его членов, - сказано в обращении МОК.

Организация поддержала предложение ВАДА разрешить спортсменам, не замешанным в истории с допингом, участвовать в Олимпиаде. В комитете сообщили, что необходимо оценить вопрос о санкциях для нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU