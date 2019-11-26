2019-11-26T16:49:51+03:00
В мире

Президент Эстонии призвала объединить усилия против «российской агрессии»

В стране, которая хочет получить от России земли по договору 1920 года, заговорили об «украинском Крыме»
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Эстонии призвали "защитить" УкраинуВ Эстонии призвали "защитить" УкраинуФото: Евгения ГУСЕВА
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Эстонский лидер призвала страны объединиться в защиту Украины. Керсти Кальюлайд во вторник 26 ноября провела совместный брифинг с украинским президентом Владимиром Зеленским. Она заявила о «российской агрессии», а Украину назвала «жертвой», которой нужна защита.

- Это не конфликт между собой, мы имеем дело с агрессией, где одна страна является агрессором, а другая жертвой. Мы имеем дело с частичной аннексией Крыма, - приводит слова президента Эстонии РИА Новости.

В тоже время эстонцы сами имеют виды на части российской земли. Власти Эстонии заявляли, что хотят получить "обратно" земли, которые прописаны в договоре утратившем силу, речь о документе 1920 года. Эстонцы хотят получить территорию примерно 20 километров в Ленинградской области и землю в Псковской (города Изборск и Печоры и Псково-печорский мужской монастырь).

ИСТОЧНИК KP.RU

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