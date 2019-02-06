Уши им от дохлого осла, а не русские земли!

Генри Хаутамяки, один из лидеров молодежного движения партии «Истинные финны», предложил отторгнуть от России Карелию. Депутат сейма Литвы и бывший пресс-секретарь президента страны Линас Бальсис требует «вернуть Калининград». И это не говоря уже о бесконечных вбросах в японской прессе, будто Токио «договорился» с Москвой о передаче Южных Курил. А всего территориальные претензии в той или иной форме нам выдвинули больше десяти стран-соседей и даже не соседей (см. на карте). Где-то от лица маргинальных активистов, а где-то - и на государственном уровне. Откуда истоки новой «волны притязаний» вдоль российских границ и как на такие угрозы реагировать? Об этом мы беседуем с президентом Института национальной стратегии Михаилом РЕМИЗОВЫМ.

«КП»: - Токио продолжает настаивать на возвращении Южных Курил, официально именуя их «северными территориями». Сейчас восточные партнеры ссылаются на подписанную Хрущевым Совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года, которая предусматривает передачу спорных островов «после заключения мирного договора».

Ремизов: - После подписания той декларации резко изменились обстоятельства. Оформился американо-японский военный союз, направленный в том числе против нас. А в 1982 году была принята Конвенция по морскому праву, установившая понятия «континентальный шельф» и «200-мильная исключительная зона». Что сильно повышает ценность этих небольших островов. А само по себе отсутствие мирного договора не является для нас большой проблемой.

«КП»: - Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал «вооружиться и возвратить Кубань». Очевидно, что от государственных претензий на российскую территорию (прежде всего Тавриду) Киев не откажется даже после выборов-2019, кто бы ни стал следующим президентом.

Ремизов: - Я думаю, сейчас нас должно беспокоить не столько то, что Украина претендует на российские земли, а то, что многие из них она сегодня контролирует. И проводит на них политику этноцида: выкорчевывает русскую идентичность, язык и культуру. Прежде всего - на территориях Донбасса и Новороссии, переданных большевиками в состав УССР.

«КП»: - От претензий на Крым Украина когда-либо откажется?

Ремизов: - Только в том случае, если она будет полностью «переучреждена», как была «переучреждена», скажем, Германия после Второй мировой.

«КП»: - Анкара не признает Крым российским, и при этом мы вместе с Эрдоганом торжественно открываем газопровод «Турецкий поток». Или вот Росатом строит там АЭС «Аккую» (цена вопроса - $20 миллиардов).

Ремизов: - Я к подобным проектам без оптимизма отношусь. Они требуют глубокого стратегического партнерства, а нынешнее - лишь ситуативное. Но от этого, кстати, не менее важное на сегодня. При этом в момент острого конфликта с Анкарой после уничтожения Су-24 была угроза создания антироссийского «черноморского союза» Турции с Украиной. И соответственно - активизации претензий по Крыму. К счастью, этого не произошло благодаря восстановлению наших отношений.

ЛАТВИЯ

Пыталовский район Псковской области (неофициально) Общая площадь 1111 кв. км

До 1721 года Прибалтика принадлежала Швеции. Петр I отвоевал этот регион, заплатив шведскому королю после заключения мира компенсацию 1,3 миллиона серебряных талеров ($200 - 300 миллиардов по нынешним ценам). Когда после 1917 года страны Балтии впервые в истории получили независимость, эти деньги России никто не вернул. Восточную границу новых государств в 1920 - 1921 годах частично провели по исконно русским землям. Лишь по итогам Великой Отечественной эти «подарки Ленина» были возвращены в состав РСФСР. Официально пограничные споры с Латвией были урегулированы 27 марта 2007 года, когда между Россией и Латвией был подписан Договор о границе, но наиболее ярые латышские националисты не унимаются.

ЛИТВА

Калининградская область (неофициально) Общая площадь 15 100 кв. км

Литва после войны получила благодаря Сталину Клайпеду - бывший немецкий порт Мемель. Он входил в состав Восточной Пруссии (большая ее часть превратилась в Калининградскую область), так что особо ретивые литовские политики на этом основании призывают передать им Янтарный край целиком.

ТУРЦИЯ

Крым, Кубань, Карачаево-Черкесия (неофициально) Общая площадь 116 762 кв. км

Россия столетиями соперничала с Османской империей в Причерноморье. Азов мы отбили у турок в 1739 году, Крым и Кубань - в 1783 году, Северный Кавказ (чьи имамы считали себя вассалами султана) - только в 1864 году. По сей день турецкие радикалы мечтают возродить «османский проект», а значит, вернуть эти территории.

ЭСТОНИЯ

Ивангород Ленинградской области, Печорский район Псковской области (официально) Общая площадь 1258,7 кв. км

Претензии на российские земли связаны с Тартуским мирным договором между Эстонией и РСФСР от 1920 года, когда измотанной Гражданской войной советской республике навязали грабительские условия по границе. Справедливость была восстановлена после Великой Отечественной войны, но в 90-х, после обретения Эстонией независимости, про Тартуский договор вспомнили снова. Уже несколько лет пограничные вопросы между двумя странами остаются неурегулированными, поскольку эстонские депутаты-националисты умудрились внести в уже согласованный текст документа новые ссылки на Тартуский договор.

УКРАИНА

Крым (официально), Кубань, Ростовская, Белгородская, Курская, Воронежская и Брянская области (неофициально) Общая площадь 347 301 кв. км

Изначальная Украина была намного меньше нынешней, включала лишь Среднее Поднепровье от Киева до Запорожья. Ее теперешние границы - заслуга большевиков, любивших заниматься «национальным строительством» на окраинах (порою в ущерб русскому большинству). Ленин присоединил к сельской Украине промышленно развитую Новороссию от Харькова до Одессы, Сталин - Галицию, Северную Буковину, Закарпатье, Хрущев - Крым.

АБХАЗИЯ

Правобережная часть села Аибга в верховьях Псоу (неофициально) Общая площадь 154,4 кв. км

Разделенное на две части горной рекой Псоу село Аибга сейчас административно входит своей российской стороной в город Сочи, а абхазской - в Гагрский район. Претензии абхазов носят даже не столько территориальный, сколько хозяйственный характер, связанный с условиями свободного пересечения границы, электро- и водоснабжения.

АЗЕРБАЙДЖАН

Лезгинистан, то есть Ахтынский, Докузпаринский, Курахский, Магарамкентский, Сулейман-Стальский и некоторые другие районы на юге Дагестана (неофициально) Общая площадь св. 3600 кв. км

Нередко звучащие в соседнем государстве территориальные претензии связаны с идеей объединения земель, на которых живут лезгины, - сейчас они разделены государственной границей между Азербайджаном и Россией. Впрочем, даже самые ярые сторонники создания «республики Лезгинистан» понимают всю фантастичность этой идеи.

ФИНЛЯНДИЯ

Карелия и Карельский перешеек, включая Выборг (неофициально) Общая площадь 187 400 кв. км

В 1809 году Россия отвоевала Финляндию у Швеции, и, чтобы завлечь новых подданных «пряником», царь Александр I передал им старые русские земли: Выборг и часть Карелии. В таких границах финны и встретили независимость после распада Российской империи во время революции 1917 года. Нынешняя конфигурация сформировалась по итогам Второй мировой, где Финляндия воевала на стороне Гитлера и участвовала в блокаде Ленинграда. В Карелии, даже по официальным данным, 82% населения - русские. Другие этносы: карелы, угро-финны - в значительной мере мыслят и говорят по-русски, воспитаны в русской культуре.

КИТАЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ТАЙВАНЬ)

Республика Тыва (Урянхайский край) и Благовещенский и Тамбовский районы Амурской области на северном берегу Амура и восточном берегу реки Зеи (официально) Общая площадь 176 097 кв. км

Один из самых анекдотичных территориальных споров связан с расположенной в тысячах километров и непризнанной островной Китайской Республикой (Тайвань), которая, считая себя наследницей Цинской империи, не признает российской принадлежности Республики Тыва (в прошлом Урянхайского края) и части левобережья Амура напротив города Хэйхэ, где сейчас располагаются 64 российские деревни. Это притом что прежние пограничные споры между РФ и нашим великим соседом Китайской Народной Республикой урегулированы практически полностью.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Остров Ноктундо (бывш. Олений) на реке Туманной (Туманган) в Приморском крае (официально) Общая площадь 32 кв. км

Еще один территориальный анекдот связан с принадлежностью небольшого острова на реке Туманной в Приморском крае недалеко от границы России и КНДР. У Пхеньяна вопросов по этому клочку земли нет, он считается российским, а вот Южная Корея, которая с Россией не граничит, признавать этот факт отказывается.

ЯПОНИЯ

Южные Курильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, Малая Курильская гряда - Хабомаи (официально) Общая площадь 4989,71 кв. км

Помимо Шикотана и Малой Курильской гряды - Хабомаи спорными являются еще два острова: Кунашир и Итуруп. Все они были заняты Советским Союзом в конце Второй мировой войны (где Япония участвовала на стороне Гитлера). Однако затем на побежденный Токио надавили американцы, желавшие оставить на Дальнем Востоке болевую точку, и самураи подписывать с нами мирный договор отказались. А значит, и признавать новые границы.

Турецкие националисты зарятся на Крым и Кавказ, а украинские мечтают захватить Ростов и ВоронежФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Ольга ПАРФЕНОВА, зав. кафедрой истории, обществознания и политологии Северо-Восточного федерального университета (СВФУ):

Все эти претензии сойдут на нет через 30 - 40 лет

Есть принцип домино: стоит только раз поступиться одной территорией - серьезные проблемы возникнут уже с другими. В любом земельном вопросе Россия должна занять принципиальную и бескомпромиссную позицию. Это наше геополитическое богатство.

А отомрут пограничные конфликты естественным путем. Заметьте, что реальные претензии наших соседей касаются только тех земель, конфликты вокруг которых были в XX веке. Это раны недавнего прошлого, еще живы люди, когда-то родившиеся на данных территориях, вот претензии и выдвигаются. Достаточно подождать несколько десятилетий, и они сойдут на нет сами собой, став частью истории.

ЦИТАТА

«Мы никогда не будем вести переговоры на платформе каких-либо территориальных претензий…

Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши».

Владимир ПУТИН - на встрече с коллективом «Комсомольской правды», посвященной 80-летию газеты, 23 мая 2005 года.