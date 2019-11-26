Глава Минспорта России сообщил, что РУСАДА может защитить российский спорт

СЕГОДНЯ 17:34 2019-11-26T17:36:55+03:00

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В министерстве спорта России считают, что РУСАДА «имеет достаточно юридических оснований» чтобы защитить российский спорт. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проходит проверку на соответствие статуса. Во всемирном антидопинговом агентства (ВАДА) подозревают во вмешательстве в данные московской лаборатории, где хранятся пробы спортсменов. Из-за лишения статуса РУСАДА в прошлый раз российские спортсмены выступали на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Министр спорта Павел Колобков считает, что спортсменов РУСАДА сможет защитить. Хотя глава ведомства и признал, что в ВАДА не «услышали позицию российских экспертов».

- Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними. Обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом. К сожалению, позиция наших экспертов не была услышана и были приняты эти рекомендации,- приводит его слова ТАСС.

В Международном Олимпийском Комитете призвали допустить до главных спортивных игр спортсменов из России, которые не замешаны в скандале.

ИСТОЧНИК KP.RU