2019-11-26T19:32:52+03:00
Общество

Санкции WADA не коснутся матчей Чемпионата Европы по футболу в России

Об этом заявил министр спорта Павел Колобков
Юлия САЛЬНИКОВА
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История с проверкой данных московской лаборатории не повлияет на те матчи, которые уже запланированы. Глава Минспорта России Павел Колобков сообщил о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства. По его словам ограничительные меры не коснутся, если санкции в отношении России и будут приняты, мероприятий, которые уже занесены в план.

- Проведению в РФ матчей Чемпионата Европы по футболу ничто не угрожает, сказал министр

ИСТОЧНИК KP.RU

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