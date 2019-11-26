Санкции WADA не коснутся матчей Чемпионата Европы по футболу в России
Об этом заявил министр спорта Павел Колобков
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История с проверкой данных московской лаборатории не повлияет на те матчи, которые уже запланированы. Глава Минспорта России Павел Колобков сообщил о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства. По его словам ограничительные меры не коснутся, если санкции в отношении России и будут приняты, мероприятий, которые уже занесены в план.
- Проведению в РФ матчей Чемпионата Европы по футболу ничто не угрожает, сказал министр
ИСТОЧНИК KP.RU