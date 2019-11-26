Ради выходного 31 декабря россияне готовы отработать в субботу

СЕГОДНЯ 20:52 2019-11-26T20:54:50+03:00

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Россияне предпочли бы выйти на работу в субботу 28 декабря, но получить выходной в последний день года. К такому выводу пришли исследователи портала Superjob, опросил 1600 человек, которые трудятся по фиксированному графику. Дата выбрана не случайно – губернатор Томской области пошел на встречу населению региона и объявил 31 декабря выходным днем. Взамен работники обязаны будут выйти в офисы и на предприятия 28 числа.

- Подавляющее большинство работников (84%) поддерживает инициативу губернатора Томской области, - приводит результаты опроса ТАСС.

Вопрос о нерабочем дне 31 декабря рассматривали депутаты Госдумы. Глава Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею губернатора Томской области. В Кремле ранее заявляли, что 31 декабря в этом году рабочий, хоть и сокращенный, день.

ИСТОЧНИК KP.RU