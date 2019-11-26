2019-11-26T20:54:50+03:00
Общество

Ради выходного 31 декабря россияне готовы отработать в субботу

Опрос провел сервис по поиску работы Superjob
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
31 декабря в 2019 году - рабочий день, но сокращенный31 декабря в 2019 году - рабочий день, но сокращенныйФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Россияне предпочли бы выйти на работу в субботу 28 декабря, но получить выходной в последний день года. К такому выводу пришли исследователи портала Superjob, опросил 1600 человек, которые трудятся по фиксированному графику. Дата выбрана не случайно – губернатор Томской области пошел на встречу населению региона и объявил 31 декабря выходным днем. Взамен работники обязаны будут выйти в офисы и на предприятия 28 числа.

- Подавляющее большинство работников (84%) поддерживает инициативу губернатора Томской области, - приводит результаты опроса ТАСС.

Вопрос о нерабочем дне 31 декабря рассматривали депутаты Госдумы. Глава Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею губернатора Томской области. В Кремле ранее заявляли, что 31 декабря в этом году рабочий, хоть и сокращенный, день.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число погибших при землетрясении в Албании достигло 20 человек
Опрос: Треть россиян считает, что лидером может стать только мужчина
Фолланд, Бэйли и Венделл - в стартовом составе "Байера" на игру против "Локомотива" в Лиге Чемпионов
Министр просвещения Васильева поспорила с Сергеем Шнуровым о «сварщиках, которые станут Илоном Маском»
Глава «Газпрома» сообщил о препятствиях для заключения контракта на транзит газа с Украиной
Братья Миранчуки попали в стартовый состав "Локомотива" на игру против "Байера", Смолов - в запасе
Санкции WADA не коснутся матчей Чемпионата Европы по футболу в России
Илон Маск рассказал, почему треснуло стекло новенькой бронированной Теслы
В Казахстане задержали россиянина, который 10 лет находился в международном розыске
В России предложили принимать детей в игровые зоны только по паспорту родителей
В Украине хотят помешать реализации проекта «Северный поток - 2» с помощью санкций США
В Японии создали распыляемую с помощью спрея «вторую кожу»
Колокольцев проинспектировал капитальную реконструкцию здания МВД Коми
Аббас пригрозил полностью разорвать отношения с США после признания Вашинтоном Иорданской долины за Израилем
В Госдуме напомнили о новых льготах после отмены пособия в 50 рублей
NBC News: Территорию Белого дома перекрыли из-за нарушения воздушного пространства
Глава Минспорта России сообщил, что РУСАДА может защитить российский спорт
В храме Росгвардии прошло богослужение в честь первого командующего войсками правопорядка России
Владимир Путин раскрыл детали телефонного разговора с Владимиром Зеленским
Компания, которая печатает британские фунты, близка к банкротству
Владимир Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»
Президент Эстонии призвала объединить усилия против «российской агрессии»