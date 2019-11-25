В Кремле прокомментировали скорую встречу Путина и Зеленского в Париже
Отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже пока не планируется. На настоящий момент мероприятие находится на стадии подготовки, и нет даже примерных наметок по программе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка, пока ясно только, что будет "нормандский формат... Все четыре президента встретятся, а уже все остальное, что на полях будет происходить - эти модальности согласовываются", - цитирует ТАСС представителя Кремля.
Сайт kp.ru писал, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря. На мероприятии будут присутствовать лидеры России, Украины, Франции и Германии.
Президент незалежной Владимир Зеленский уже пообещал на переговорах поднять вопрос возвращения территорий Донбасса под контроль Киева. Также он хочет обсудить сроки обмена военнопленными.
Путин: Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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