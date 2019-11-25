2019-11-25T14:39:46+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали скорую встречу Путина и Зеленского в Париже

Президенты России и Украины увидятся в рамках "нормандского саммита", но будут ли отдельные переговоры, неизвестно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже пока не планируется. На настоящий момент мероприятие находится на стадии подготовки, и нет даже примерных наметок по программе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка, пока ясно только, что будет "нормандский формат... Все четыре президента встретятся, а уже все остальное, что на полях будет происходить - эти модальности согласовываются", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Сайт kp.ru писал, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря. На мероприятии будут присутствовать лидеры России, Украины, Франции и Германии.

Президент незалежной Владимир Зеленский уже пообещал на переговорах поднять вопрос возвращения территорий Донбасса под контроль Киева. Также он хочет обсудить сроки обмена военнопленными.

Путин: Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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