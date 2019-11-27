2019-11-27T07:58:47+03:00
Политика

"Киев сошел с ума": Жириновский допустил уничтожение Украины

Лидер ЛДПР считает, что незалежная заражает Соединенные Штаты своим безумием
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер ЛДПР Владимир ЖириновскийЛидер ЛДПР Владимир ЖириновскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина сошла с ума, а потому ее придется уничтожить.

Одним из поводов к началу боевых действий политик считает влияние Киева на Соединенные Штаты, в частности, президента этой страны Дональда Трампа. По мнению Жириновского, главу государства уже очень злят обвинения по Украине.

"Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США — ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", - написал лидер партии у себя в микроблоге в Twitter.

Жириновский заговорил о превентивном ударе по Украине

Жириновский заговорил о превентивном ударе по Украине

Сайт kp.ru писал, что в отношении Трампа начали процедуру импичмента из-за якобы оказываемого им давления на украинского президента Владимира Зеленского. В Конгрессе считают, что республиканец заставлял Киев вести расследование пройти сына своего главного конкурента на выборах Джо Байдена.

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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