"Киев сошел с ума": Жириновский допустил уничтожение Украины
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина сошла с ума, а потому ее придется уничтожить.
Одним из поводов к началу боевых действий политик считает влияние Киева на Соединенные Штаты, в частности, президента этой страны Дональда Трампа. По мнению Жириновского, главу государства уже очень злят обвинения по Украине.
"Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США — ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", - написал лидер партии у себя в микроблоге в Twitter.
Жириновский заговорил о превентивном ударе по Украине
Сайт kp.ru писал, что в отношении Трампа начали процедуру импичмента из-за якобы оказываемого им давления на украинского президента Владимира Зеленского. В Конгрессе считают, что республиканец заставлял Киев вести расследование пройти сына своего главного конкурента на выборах Джо Байдена.
Трампу объявили импичмент.
ИСТОЧНИК KP.RU
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