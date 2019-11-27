Во Вьетнам доставлены тела 16 мигрантов, замерзших насмерть в Британии

СЕГОДНЯ 08:48 2019-11-27T08:48:38+03:00

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В Ханой доставлены тела 16 граждан Вьетнама, которых обнаружили мертвыми в рефрижераторе фуры в британском Эссексе в конце октября.

Самолет с останками приземлился в международном аэропорту Нойбай в среду, 27 ноября, около пяти утра по местному времени (01.00 мск). Тела остальных 23 человек, также найденных тем днем в фуре, отправят на родину в скором времени, передает вьетнамское издание VnExpress.

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ИСТОЧНИК KP.RU