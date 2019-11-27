Путин выразил соболезнования в связи со смертью разведчицы Гоар Вартанян
Президент России был хорошо знаком с боевой подругой легендарного "нелегала"
Изменить размер текста:
Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования родным и близким легендарной разведчицы-нелегала Гоар Вартанян. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля рассказал, что Владимир Владимирович был хорошо знаком с женщиной, спасшей жизни Сталина, Черчилля и Рузвельта, а также ее мужем Геворком Вартаняном. Уже после его смерти она приходила к президенту в гости, а он приезжал к ней.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU