Путин выразил соболезнования в связи со смертью разведчицы Гоар Вартанян

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-27T12:21:45+03:00

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Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования родным и близким легендарной разведчицы-нелегала Гоар Вартанян. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что Владимир Владимирович был хорошо знаком с женщиной, спасшей жизни Сталина, Черчилля и Рузвельта, а также ее мужем Геворком Вартаняном. Уже после его смерти она приходила к президенту в гости, а он приезжал к ней.

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ИСТОЧНИК KP.RU