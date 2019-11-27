Россия предложила США продлить договор СНВ на пять лет или меньше

СЕГОДНЯ 14:29 2019-11-27T14:29:02+03:00

Однако в Москве считают, что Вашингтон пока не готов к предметной дискуссии

Изменить размер текста: A A

Российская сторона предложила США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет или меньше. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил после встречи со своим китайским коллегой Ма Чжаосюем.

Он предположил, что Вашингтону в силу каких-то причин может быть "некомфортно" продление договора на продолжительный срок.

"[Это], наверное, было бы не оптимальным сигналом, в том числе для международного сообщества, ждущего от Москвы и Вашингтона убедительных подтверждений приверженности контролю над вооружениями, но, по крайней мере лучше, чем ничего", — сказал дипломат.

По мнению Рябкова, США еще не готовы к ведению предметной дискуссии по этому вопросу, передает РИА Новости.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU