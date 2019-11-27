2019-11-27T16:06:55+03:00
Политика

Президент Литвы посоветовал Зеленскому «не идти на уступки» России

Науседа пожелал успехов украинскому коллеге перед встречей с Путиным
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Литвы Гитанас НауседаПрезидент Литвы Гитанас НауседаФото: REUTERS
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Президент Литвы Гитанас Науседа дал совет своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому перед саммитом в «нормандском формате». По словам литовский лидера, глава незалежной не должен идти на уступки.

«Мы пожелали успехов и не идти на уступки, которые могут принести вред», — сказал президент Литвы.

Науседа также заявил, что в обязанности Литвы входит помочь Украине «не только на международной арене, но и успешно провести структурные реформы», и добавил, что Вильнюс готов поделиться своим опытом.

Напомним, саммит в нормандском формате должен состояться в Париже 9 декабря. Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Зеленским. Сам украинский лидер заявил, что готов к двухсторонней встрече с российским коллегой в ходе саммита «нормандской четверки»

ИСТОЧНИК KP.RU

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