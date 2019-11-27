2019-11-27T16:24:38+03:00
Политика

Путин и Зеленский могут встретиться один на один в ходе саммита в «нормандском формате»

Такую возможность не исключил помощник российского президента
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. ФОТО Михаил Метцель/ТАССПомощник президента РФ Юрий Ушаков. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Двухсторонняя встреча президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться в ходе саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Я думаю, что к этому идет, чтобы провести отдельную встречу», - сказал помощник главы государства.

Ушаков также сообщил, что проект документа по итогам встречи «нормандской четверки» в общих чертах готов.

Напомним, накануне саммита в «нормандском формате» российский и украинский лидеры провели телефонные переговоры по инициативе лидера незалежной. Они обсудили вопросы обмена пленными и ситуацию в Донбассе. После разговора Зеленский заявил о готовности к «любимым форматам переговоров» в ходе саммита «четверки», в том числе он не исключил двухстороннюю встречу с Путинным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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