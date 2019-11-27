СЕГОДНЯ 15:36 2019-11-27T15:36:59+03:00

Зеленский хочет «четко» понимать, когда и как можно остановить войну на Донбассе Фото: REUTERS

Президент Украины также сообщил о готовности к двусторонней встрече с Путиным в

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ему необходимо четко понимать, когда и как можно остановить войну в Донбассе.

«Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну», - сообщил глава незалежной после встречи с литовским президентом Гитанасом Науседой.

Зеленский добавил, что в рамках саммита «нормандской четверки» готов к переговорам в различных форматах, в том числе и к двусторонней встрече с российским президентом Владимиром Путины. Однако украинский лидер отметил, что Киев не ожидаем каких-то побед и «не ждёт, что завтра война закончится».

Напомним, саммит в норманнском формате должен состояться в Париже 9 декабря. Ранее российский лидер исключил встречу с украинским коллегой до переговоров «нормандской четверки». Путин заявил, что никто в этом не заинтересован. В МИД Украины придерживаются такой же точки зрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU