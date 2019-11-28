Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп поддержал протестующих в Гонконге, подписав закон под названием «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также еще один документ, запрещающий американским компаниям поставлять в этот мегаполис определенную полицейскую экипировку.
При этом, как отметили в пресс-службе Белого дома, американский лидер заявил, что сделал это «с уважением к председателю КНР Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга», передает The Hill.
В Пекине уже выразили протест по этому поводу, назвав новый закон вмешательством во внутренние дела Китая и «проявлением гегемонии в чистом виде». В заявлении МИД КНР говорится, что Штаты таким образом допустили серьезное нарушение международного права и основных норм международных отношений.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп говорил, что китайские власти действовали бы гораздо жестче по отношению к протестующим в Гонконге, если бы не опасались, что в случае применения ими насилия Соединенные Штаты откажутся от торгового соглашения с КНР. А А на днях похвастался: если бы не он, «Гонконг был бы раздавлен за 14 минут».
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU