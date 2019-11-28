2019-11-28T10:49:52+03:00
В мире

В МИД Китая обвинили США в поддержке преступных сил в Гонконге из-за подписанного Трампом закона

В министерство внутренних дел вызвали американского посла
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Беспорядки в Гонконге продолжаются несколько месяцевБеспорядки в Гонконге продолжаются несколько месяцевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В МИД Китая вызвали посла США после того, как стало известно, что американский президент подписал закон о правах человека в Гонконге. Представители внешполитического ведомства считают, что таким образов США поддерживает «преступные силы в Гонконге». Напомним, в городе на протяжении нескольких месяцев не прекращаются столкновения с полицией. Изначально на улицы народ выходи из-за законопроекта об экстрадиции. Теперь митинги устраивают из-за закона о запрете ношения масок, закрывающих лицо.

- США приняли так называемый закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», это серьезное вмешательство в дела Гонконга и во внутренние дела КНР, этот шаг серьезно нарушает международное право и основные принципы международных отношений, - сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, его слова приводит РИА Новости.

В МИД вызвали американского посла и объявили, что Китай, в случае США не откажется от закона, примет контрмеры. Замминистра подчеркнул, что ни одно стороннее государство не должно вмешиваться во внутренние дела Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Агентство Ренхап: Военные Южной Кореи зафиксировали пуск «неопознанного снаряда» со стороны Северной Кореи
Почему Кубань может стать столицей нового предпринимательства
В Венгрии назвали «Евровидение» «гомосексуальной флотилией» и отказались от участия в конкурсе
"Даже Микки Маус звонил и ругался": Актер "Звездных войн" потерял сценарий фильма
Пьяная москвичка ударила полицейского и разбила стекло служебного авто
Силовики задержали членов крупной ОПГ "Шараповские"
Пушков считает важным ответ Макрона Путину о моратории на размещение ракет
Трамп пририсовал себе на фото торс Сталлоне и опубликовал снимок в твиттер
На Кипре солдат выстрелил в ногу туристу
Модернизированный бомбардировщик Ту-160м передан для испытаний
Российский газ против конфет: Украинские эксперты устроили скандал в эфире
«Союзмультфильм» создаст в Москве сеть парков развлечений для детей
Роспоребнадзор назвал регионы, где чаще болеют корью
Двух чеченцев задержали за "подозрительный" жест в Страсбурге
Три женщины обвинили постпреда США при ЕС в домогательствах
В России могут ввести обязательное лицензирование онлайн-курсов
Минтруд назвал самые востребованные профессии
Иракские протестующие подожгли здание консульства Ирана
В Госдуму внесен проект закона о выходном дне 31 декабря
Макрон ответил Путину на письмо с предложением ввести мораторий на РСМД в Европе
Первый грант на благоустройство в рамках поддержки села получил Лабинский район
Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге
В подмосковном Одинцове тушат пожар в жилом доме, эвакуированы 32 человека