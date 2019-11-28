В МИД Китая обвинили США в поддержке преступных сил в Гонконге из-за подписанного Трампом закона

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-28T10:49:52+03:00

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В МИД Китая вызвали посла США после того, как стало известно, что американский президент подписал закон о правах человека в Гонконге. Представители внешполитического ведомства считают, что таким образов США поддерживает «преступные силы в Гонконге». Напомним, в городе на протяжении нескольких месяцев не прекращаются столкновения с полицией. Изначально на улицы народ выходи из-за законопроекта об экстрадиции. Теперь митинги устраивают из-за закона о запрете ношения масок, закрывающих лицо.

- США приняли так называемый закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге», это серьезное вмешательство в дела Гонконга и во внутренние дела КНР, этот шаг серьезно нарушает международное право и основные принципы международных отношений, - сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, его слова приводит РИА Новости.

В МИД вызвали американского посла и объявили, что Китай, в случае США не откажется от закона, примет контрмеры. Замминистра подчеркнул, что ни одно стороннее государство не должно вмешиваться во внутренние дела Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU