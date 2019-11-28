Агентство Ренхап: Военные Южной Кореи зафиксировали пуск «неопознанного снаряда» со стороны Северной Кореи

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-28T11:35:14+03:00

Запуск ракеты в КНДР был неожиданностью для соседних стран Фото: REUTERS

Это уже тринадцатый раз за 2019 года, когда КНДР проводит испытание оружия

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Служба безопасности Японии, а также военные Южной Кореи зафиксировали пуск ракеты со стороны КНДР. Сколько было снарядов и что это за оружие, определить пока не удалось. Как сообщает агентство новостей Ренхап, пока инцидент значится как «пуск неопознанного снаряда». Его зафиксировали на море.

С начала 2019 году КНДР уже 13 раз проводит испытания оружия, не уведомив другие страны, чем нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.

- Последний испытательный запуск состоялся 31 октября, когда с территории КНДР выпустили две ракеты из сверхбольшей многоцелевой ракетной установки в направлении Восточного моря, - сообщают в издании.

В июле запуском ракет руководил лично северокорейский лидер Ким Чем Ын. Он сообщил, что испытания - это ответ Южной Корее, где проводят свои испытания оружия и занимаются производством современной военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU