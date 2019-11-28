В Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-28T12:04:40+03:00

Это должно устроить не только работникам, но и работодателям

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В России может появиться новый выходной – 31 декабря. Канун Нового года предлагают освободить от трудовых дел и больше не возвращаться к этому вопросу.

В Совете Федерации отметили, что это хорошая инициатива, которая, скорее всего, найдет поддержку.

- Проект прописан хорошо, все понятно, сделать так, чтобы ежегодно не поднимать данный вопрос и не решать что-то по 31 декабря. То рабочий, то не рабочий, то праздничный, то предпраздничный…, - комментирует телеканалу «360» глава комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Предложение будет актуально для всех участников трудового процесса, к тому же позволит избежать дополнительной суеты и толкучки, которая обычно бывает на улице и в транспорте 31 декабря.

Авторы законопроекта предлагают распределить баланс рабочих и выходных дней в году таким образом, чтобы последний день года всегда был свободным.

Ранее заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец отметил, что согласно производственному календарю, новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Рабочий день 31 декабря 2019 года всего лишь сократят на один час. Перенести выходные на этот день нельзя, только федеральным законом или решением правительства, но работодатель может принять другие меры. Пока решить вопрос можно только одним способом - по согласованию с работодателем.

ИСТОЧНИК KP.RU