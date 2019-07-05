Зеленский приехал в Донбасс спасать рейтинг «Слуги народа»

Зрада и ганьба в украинском государстве. Владимир Зеленский назначил нового главу администрации Донецкой области. И все бы ничего, да только брат нового управленца Павла Кириленко служит в ДНР. Поговаривают даже, что в Министерстве госбезопасности. Националисты, разумеется, негодуют. Политические соперники злорадствуют. Хотя, если взглянуть с точки зрения политтехнологий, Зеленский просто пытается изящно подправить рейтинг своей партии, который начал проседать в последние две недели.

- У Паши там семья, там родители его и брат, - по-простецки объяснил на брифинге в Краматорске Зеленский. - Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, никуда не хотят переезжать. А что касается брата, я знаю, что у Паши это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать: с братом человек не разговаривает по политическим разногласиям.

Президент, к слову, показательно перешел на русскую речь, дескать, никто тут никого по языковому признаку ущемлять не собирается. Да и назначение со смыслом, мол, Кириленко как никто другой кровно заинтересован сшить разорванные территории. Зеленский, по традиции, призвал не делить людей на этих территориях на своих и чужих и пообещал вернуть оккупированный Донбасс. И где-то мы все это уже слышали.

Но в чиновничьем кабинете никто не напомнил Владимиру Александровичу о его предвыборных обещаниях о языковом референдуме в Донбассе (уже отметен его новой администрацией, простите - офисом), о намерении снять блокаду (провалено под давлением националистов), о стремлении прекратить огонь на линии разграничения (проигнорировано военными)... Просто выборы, ничего личного.