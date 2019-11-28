2019-11-28T22:58:06+03:00
В мире

Трамп неожиданно прибыл в Афганистан

Глава Белого дома посетил американских солдат и подал им индейку в честь Дня Благодарения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп неожиданно прибыл в АфганистанТрамп неожиданно прибыл в АфганистанФото: REUTERS
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп с необъявленным визитом прибыл в Афганистан и встретился с лидером республики Ашрафом Гани.

Как сообщает агентство Reuters, глава Белого дома прибыл на огромный аэродром Баграм с советником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, небольшой группой помощников и агентов Секретной службы. Его встречал генерал армии США и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Трамп также посетил дислоцированные в Афганистане американские войска и подал солдатам индейку в честь Дня Благодарения.

Американский лидер также сообщил о сделке с Талибаном*. По его словам, Вашингтон готов на это только при условии прекращении огня.

Напомним, в сентябре Трамп отменил встречу с лидерами талибов* и Гани. Президент США также отказался участвовать в переговорах по мирному урегулированию ситуации в Афганистане после теракта в Кабуле.

*Талибан - запрещенная в РФ организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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