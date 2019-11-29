2019-11-29T01:12:55+03:00
Политика

На Украине заявили о проведении успешного испытания крылатой ракеты "Нептун"

По словам одного из конструкторов комплекса, разработка Р-360 завершена [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Украине заявили о проведении успешного испытания крылатой ракеты "Нептун"На Украине заявили о проведении успешного испытания крылатой ракеты "Нептун"Фото: Кадр видео
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Генеральный директор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев похвастался, что Украина завершила разработку крылатой ракеты Р-360 комплекса "Нептун". Летательный аппарат в четверг прошел этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту.

- Мы впервые пролетели более 250 километров по заданному маршруту и высоте. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристикам, - приводит слова Коростелева Defence Express.

Однако испытания боевых характеристик ракеты еще не проводились. Когда именно они пройдут, конструктор не уточнил.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что еще в январе прошлого года Киев показал видео испытаний своей крылатой ракеты. Она, кстати, очень напоминает советскую Х-35, разработанную еще в 70-х годах прошлого века.

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун».

ИСТОЧНИК KP.RU

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