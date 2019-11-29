2019-11-29T02:31:56+03:00
Политика

Глава британского Минобороны заявил о "реальной угрозе" НАТО со стороны России

Министр предложил дать Москве решительный отпор
Мария ИГНАТЬЕВА
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Глава британского Минобороны о реальной угрозе НАТО со стороны РоссииГлава британского Минобороны о реальной угрозе НАТО со стороны РоссииФото: REUTERS
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о "реальной угрозе" для НАТО, исходящей от России. Он утверждает, что речь идет о позиции РФ относительно химического оружия. По словам политика, есть лишь один способ противостоять РФ - усилить международное сотрудничество.

- Есть угроза, а единственный способ устранить эту угрозу - через международное сотрудничество, НАТО, Five Eyes, там, где это подходит - вместе с ЕС, где это подходит - ситуативно, мы должны вместе взять это под контроль, дать решительный отпор России, заявил Уолес.

Он подчеркнул, что "Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость". В качестве примера он привел ситуацию на Украине, якобы РФ использует "гибридный способ ведения войны".

Сайт kp.ru писал ранее, что глава Генштаба ВС Великобритании Марк Карлтон-Смит назвал Россию даже большей "угрозой", чем террористы. Он заявил, что Москва якобы научилась отлично использовать уязвимые стороны своих противников и призвал укреплять согласованность действий стран НАТО. Сам Альянс, постоянно жалуясь на «агрессивную Россию», убирать мечи в ножны не собирается. Весной США приступили к переброске военной техники в Восточную Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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