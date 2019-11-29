СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-29T12:09:41+03:00

Вафа Дюфур говорит, что тяжело пережила трагедию 11 сентября, после чего решила перебраться из США в Англию

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Дочь брата Усамы бен Ладена пытается покорить западные страны, но не как печально известный родственник, а творчеством. Вафа Дюфур стала музыкантом и выступает с успехом в клубах Великобритании. Певице 44 года, она родилась в Калифорнии и училась в Женеве на юриста. Ее отец – сводный брат известного террориста, Йеслама бен Ладена, с ним мать женщины, Кармен, развелась в 2006 году.

Она училась в Колумбийском университете Нью-Йорка, когда смертники ее дяди устроили в этом городе самый крупный в мире теракт 11 сентября. Дюфур призналась изданию Daily Mail, что тяжело пережила трагедию.

- Я плакала весь день. Я говорила:« Как я могу быть собой? » Для меня это был кризис идентичности, потому что я не хотела быть связанным с чем-то таким ужасным, - рассказала певица журналистам.

После этого она не смогла больше оставаться в США и переехала в Великобританию. Себя Дюфур считает жертвой случившегося. Она говорит, что ей постоянно приходится объясняться в том, что она не имеет ничего общего с бен Ладеном. С ее слов, она никогда лично не встречала своего дядю и настаивает, чтобы к ней обращались по фамилии матери, Дюфор.

- Я американка и жительница Нью-Йорка, - говорила о себе певица до того, как оказалась в Лондоне.

С отцом женщина виделась только один раз после трагедии 11 сентября. После развода, он ни разу не платил алименты на дочь.

Племянница Бен Ладена начала музыкальную карьеру в Великобритании .

Вафа не только становится известна как музыкант, она вращается в кругу известных людей. Например, ей приписывают роман с Джоном Леджендом, которого назвали самым сексуальным мужчиной 2019 года.

На прошлой неделе она играла вместе с панк-трио Deep Tan. На басу была Селеста Гиннесс, наследница пивоваренной династии Гиннеса, а на барабанах - Мелия Бодуан, французская модель, популярная в инстаграм. Их музыка - классический панк рок.

ИСТОЧНИК KP.RU