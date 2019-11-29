В Датский апелляционный Совет поступила жалоба из-за разрешения строительства «Северного потока – 2»

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-29T13:45:50+03:00

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В Датский Апелляционный Совет по вопросам энергетики поступила жалоба на «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства Дании. И, хотя, в Совете не сообщают, из какой страны поступила жалоба, догадаться не сложно. Власти Украины до последнего не верили, что Дания даст разрешение на прокладку трубопровода через свой континентальный шлейф. Это последняя страна, от которой необходимо было получить согласие для реализации проекта. На Украине тут же стали грозить Дании санкциями и пообещали оспорить решение датских властей через суд.

- Представитель ведомства также добавила, что в среднем совет принимает решение в течение 17 месяцев, - сообщили в Датском Апелляционном Совете.

До этого в Германии выступили в защиту российского газового проекта. Депутаты бундестага разработали поправки в Европейское газовое законодательство, чтобы Россия, не являющаяся страной ЕС, могла реализовать на территории стран-участниц соглашения, свой проект. Также в документе исправили некоторые пункты, которые мешали строительству "Северного проекта".

ИСТОЧНИК KP.RU