2019-11-29T20:01:42+03:00
Политика

МИД РФ: статус Донбасса станет ключевой темой "нормандского саммита"

Также лидеры обсудят процесс разведения сил и прекращение огня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Юридический статус Донецкой и Луганской народных республик станет ключевой темой обсуждения на предстоящем саммите в "нормандском формате", который пройдет в Париже 9 декабря.

По словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, в ходе переговоров также будет зафиксирован прогресс по всем договоренностям, достигнутым на предыдущих встречах. Речь идет о разводе сил и прекращении огня.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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