Посольство России рекомендовало избегать туристических мест в Лондоне
В пятницу, 29 ноября, в британской столице был совершен теракт
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Посольство РФ в Великобритании рекомендовало находящимся в Лондоне россиянам избегать мест массового скопления людей, особенно, туристических точек. Пресс-служба дипмиссии распространила такое сообщение после того, как в городе был совершен теракт.
Сайт kp.ru писал, что вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в районе Лондонского моста. Очевидцы сообщали также о стрельбе, но эта информация не подтвердилась. Скорее всего, прохожие слышали выстрелы, которые правоохранители осуществили в ходе ликвидации нападавшего.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU