Фигуристка Медведева рассказала о своей самой дорогой покупке

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-30T14:31:13+03:00

Наибольшую сумму в своей жизни спортсменка потратила не на себя

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала каналу о самой дорогой покупке, которую она совершала.

- Помню, что у одного моего знакомого был день рождения и я решила сделать очень дорогой подарок. Настолько, насколько я могла на данный момент. Это были запонки люксового бренда, - рассказала Медведева в программе Первого канала "ФК", добавив, что именинник был её другом, а не молодым человеком.

Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр в Пхенчхане.

С 2018 года она живёт в Канаде и продолжает карьеру под руководством канадского тренера Брайана Орсера.

На сайте kp.ru опубликован материал о подготовке Евгении Медведевой к чемпионату мира 2019 и о планах на отдых.

Также на сайте приведено интервью Медведевой с подробностями борьбы за бронзу на чемпионате мира и трудностями на пути к победе за Кубок России.

ИСТОЧНИК KP.RU