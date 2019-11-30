Фигуристка Медведева рассказала о своей самой дорогой покупке
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала каналу о самой дорогой покупке, которую она совершала.
- Помню, что у одного моего знакомого был день рождения и я решила сделать очень дорогой подарок. Настолько, насколько я могла на данный момент. Это были запонки люксового бренда, - рассказала Медведева в программе Первого канала "ФК", добавив, что именинник был её другом, а не молодым человеком.
Медведева - двукратная чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр в Пхенчхане.
С 2018 года она живёт в Канаде и продолжает карьеру под руководством канадского тренера Брайана Орсера.
На сайте kp.ru опубликован материал о подготовке Евгении Медведевой к чемпионату мира 2019 и о планах на отдых.
Также на сайте приведено интервью Медведевой с подробностями борьбы за бронзу на чемпионате мира и трудностями на пути к победе за Кубок России.
ИСТОЧНИК KP.RU