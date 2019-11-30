Стала известна дата открытия турецкого потока

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-30T16:51:19+03:00

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Церемония открытия газопровода «Турецкий поток» состоится 8 января 2020 года в Стамбуле. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы дадим старт еще одному газопроводу, «Турецкий поток», 8 января в Стамбуле», - заявил глава республики.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, пуск в эксплуатацию первой нитки «Турецкого потока» ожидался 1 января 2020 года.

Напомним, первая нитка газопровода предназначена для турецкого потребителя. Однако в конце января этого года болгарская компания «Булгартрансгаз» приняла решение о продлении «Турецкого потока». В конце июля министр энергетики России Александр Новак сообщил, что вторая нитка газопровода пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию.

Накануне появилось сообщение, что при строительстве второй ветки в Сербии были обнаружены древние артефакты - античное поселение и скелет 4-5 века нашей эры.

ИСТОЧНИК KP.RU